Junts: "Queremos participar, pero no aceptamos vetos"

04:47

Josep Rius, vicepresident de Junts per Cat, ha indicado que ERC tienen que "atenerse al pacto" con Junts y al que firmaron con la CUP: "Parece que hay voluntad de alargar la mesa de diálogo sin fecha". "Estuvimos muchos meses negociando un acuerdo con ERC, es un acuerdo público, y no nos hemos desviado de él", ha sostenido en 24 horas de RNE, donde ha destacado que “el señor Aragonès debe entender que es el presidente de un Gobierno de coalición" y le ha pedido que "actúe como tal". "Tenemos la voluntad de participar en la mesa de diálogo, pero no aceptamos vetos. Si Jordi Sánchez fue bueno para cerrar el acuerdo de legislatura que permitió ser presidente a Aragonès, también lo es para sentarse en la mesa", ha destacado Rius, que ha considerado la reunión entre el presidente del Gobierno y del president del Govern como una "reunión de partidos".