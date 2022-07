Los jóvenes ya no tienen la ilusión de sacarse el carné

Los jóvenes ya no tienen la ilusión de antes de sacarse el carné de conducir nada más cumplir los 18 años. Esta situación, más la subida de los precios de los carburantes está poniendo a las autoescuelas en una situación difícil. Muchas se están viendo obligadas a cerrar, porque no tienen ayudas directas, porque no pertenecen al sector del transporte que sí incluye a taxistas y vtc. Nos lo cuenta Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas en "La hoja salmón" con Maribel Sánchez de Haro.