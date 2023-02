01:00:24

EVANS: Peace piece.(3.14). J. Kühn. RODGERS / HART: With a song in my heart (2.45). E. Fitzgerald. KERN / FIELDS: The way you look tonight (4.20). C. Tjader. WALKER: Vinayard blues (3.31). J.L. Walker. BARRON: Wazuri blues (4.39). K. Barron. FREEMAN / GLADSTONE: The wind (4.02). Ch. Baker. PINKARD / ALEXANDER / MITCHELL: Sugar.(3.27). L. Armstrong. DUBIN / WARREN: You're getting to be a habit with met (7.40). L. Young. HINES / ECKSTINE: Stormy monday blues (3.06). E. Hines. PORTER: Night and day (7.34). P.J. Jones / B. Evans. WEBSTER: Late dance (7.16). B. Webster