15:05

POlémica en SAntiago polo sistema dual de recollida do lixo: veciños do casco vello denuncian que hai hostaleiros non respectan horarios nin lugares establecidos.

- O concello da Coruña confirma a existencia dun foco de ratas na rúa Galeras, en pleno centro da cidade. A alcaldesa asegura que se trata dun local privado que leva anos pechado

- O BNG acusa ó alcalde das Pontes e secretario xeral do PSdeG de ser complice da discriminación á que somete a comarca o Goberno central.

-Un bombeiro do GES de MUros entre os voluntarios que viaxaron a Libia como voluntario para tentar recuperar vidas humanas trala catástrofe das inundacións