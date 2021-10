04:58

Na Coruña, consternación e rabia polo asasinato dunha muller no barrio do Birloque.

A victima, Mónica Marcos, de 52 anos, morreu acoitelada, presuntamente, pola súa parella coa que levaba saindo dous meses.

O presunto autor do crime, de 48 anos, está en paradoiro descoñecido. Está sendo buscado pola policía. Ten antecedentes por violencia de xénero contra outras mulleres.

O cadaver da muller foi atopadao por un dos seus fillos, cando volvía a casa de madrugada. Os servizos de emerxencia non puideron facer nada por salvarlle a vida.

Segundo a subdelegada do goberno, María Rivas, o fillo presenciou, recentemente, unha forte discusión entre a parella