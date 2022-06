Histórica victoria del izquierdista Petro en Colombia 11:00 El resultado de las legislativas en Francia, obligará al presidente Macrón a buscar alianzas. Las tropas rusas intensifican sus ataques en la región de Járkov, cuya capital es la segunda ciudad en importancia de Ucrania. Los ministros de Exteriores de UE se reúnen Luxemburgo, en una cita marcada por el dictamen favorable de la Comisión Europea a la adhesión de Ucrania y el transporte del cereal. En Italia, el Movimiento 5 Estrellas, al borde de la ruptura. El origen, el envío de armamento a Ucrania. La escasez de gas derivada de la guerra en Ucrania obliga a Austria a volver a conectar una central eléctrica de carbón. El heredero saudí, Bin Salman, inicia un viaje por la región, que le llevará hoy a Egipto. El miércoles estará en Turquía, en su primera visita al país tras el asesinato del periodista Yamal Jashogi. Más opciones

