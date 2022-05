00:53

El Govern ajorna a la tardor la consulta sobre els Jocs Olímpics d'hivern del 2030 que s'havia de celebrar el 24 de juliol per la manca d'acord sobre la candidatura.

La Generalitat vol que abans de consultar el territori es resolgui la situació entre el Comitè Olímpic Espanyol i el govern d'Aragó per tenir "tota la informació". La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha acusat l'executiu de Lambán de "boicotejar deliberadament" la candidatura i adverteix que "Catalunya vol aquests jocs i no hi pensa renunciar". Vilagrà ha insistit que "era un bon acord" i la candidatura conjunta tenia el vistiplau de totes les parts perquè "era estrictament tècnica".

Des del territori, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, veu "responsable" la mesura adoptada pel Govern d'ajornar la consulta.

La CUP, per la seva banda, continua demanant que els JJOO no se celebrin i demana abandonar definitivament la proposta. També els comuns insisteixen que els jocs no van enlloc i que no s'haurien de celebrar | Laura Herrero