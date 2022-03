Fira de Barcelona obre el dispositiu per regularitzar la situació dels refugiats

01:06

Fira de Barcelona obre l'operatiu per regularitzar la situació dels refugiats de la guerra d'Ucraïna que arribin a Espanya a través de Barcelona.

Aquest divendres Barcelona fa un pas més en la millora de la qualitat de vida des del punt de vista dels drets de ciutadania, pels refugiats ucraïnesos. Fins ara, la Creu Roja s'ocupava d'atorgar allotjament provisional a l'estació de Sants i de la tramitació dels permisos de treball i residència se n'ocupaven en diverses comissaries de la policia nacional.

L'equipament de Fira de Barcelona que obre les portes, en concret al pavelló de Victòria Eugènia, permetrà que les persones que fugen de la guerra puguin tramitar de manera ràpida, en menys de dues hores, els permisos de treball i residencia segons fixa una directiva de la Unió Europea.

La consellera de drets socials, Violant Cervera, assegura que serà gestionat per l'Estat i també oferirà allotjament en cas que se'n necessiti a través de la Creu Roja. Encara no poden preveure quantes persones arribarà a atendre. De moment, 2500 famílies han iniciat els tràmits a través de la Generalitat, per col·laborar en l'acolliment | Maite Boada