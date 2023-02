00:59

Les entitats socials s'han concentrat aquest matí davant del Parlament per reclamar que s¿inverteixi el 6% del PIB a l¿ensenyament.

Un centenar de representats d’entitats socials s'han concentrat davant del Parlament per reclamar que s’inverteixi el 6% del PIB a l’ensenyament. També han acreditat 150 fedataris al Parlament, un tràmit necessari per poder començar a recollir les 50.000 signatures que calen per tirar endavant una iniciativa legislativa popular.

Inclusió real a les aules dels alumnes amb necessitats específiques, menjadors escolars universals i gratuïts, o més recursos per l’educació de les persones grans. Són algunes de les millores que es podrien aconseguir amb una inversió del 6% del PIB en educació, segons les entitats promotores d’aquesta ILP. Entre elles, agrupacions d’estudiants, del món veïnal, sindicats de docents o moviments per a la renovacio pedagògica | Lourdes Gata