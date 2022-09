30:22

A atualidade da América Latina com Alexandre Agabiti. Há poucos dias das eleições no Brasil, as pesquisas de intenção de voto mostram como as duas viagens internacionais de Jair Bolsonaro impactaram negativamente na opinião dos eleitores. Depois de fazer campanha em meio ao velório da rainha Elizabeth II, na Inglaterra, o presidente brasileiro deu um tiro no próprio pé. Posteriormente, dosou um pouco o tom no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, nos Estados Unidos, mas criticou os adversários e apresentou um balanço irreal, aumentando a rejeição. Na Colômbia, observamos a volta das negociações com a guerrilha, que é um dos principais pontos do programa de Gustavo Petro. No sábado, um representante do governo se reuniu com um grupo de dissidentes das FARC e deve se encontrar em breve com membros de outra guerrilha, o ELN.