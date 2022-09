29:27

Dans cette émission nous réviserons la vie de Pablo Picasso, à l'occasion de la conmémoration des 50 ans de sa mort. Cette conmémoration, réalisée en collaboration entre les gouvernements espagnol et français, retrace la vie de cet auteur et la place dans son oeuvre des femmes avec lesquelles il a vécu. Retrouvez ce reportage en cliquant sur l'émission et découvrez les lumières et les ombres d'un des auteurs les influants et controvertis de l'histoire de l'art.