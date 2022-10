29:55

Pendents avui de Praga on ha començat la cimera entre els liders dels paisos europeus. 44 dirigents, els 27 de la Unió Europea i 17 del continent es reuneixen amb l'objectiu d'avançar en una resposta comunitaria davant el gran repte que enfronten, la guerra d'Ucraïna. Parlaran de pau i seguretat, però també d'un dels principals efectes del conflicte, el preu de l'energia. En aquest sentit, ho hem sabut aquesta tarda... la companyia d'hidrocarburs algeriana Sonatrach i l'energètica espanyola Naturgy han signat un acord de revisió de preus del gas natural que arriba a la península a través del gasoducte Medgaz, una negociació que tot apunta a que impliqui pagar més pel gas d'Algèria.

D'altra banda i de política catalana. El futur de l'actual Govern en mans dels 6 MIL 400 militants de Junts per Catalunya. Segons dades el partit, fins a dos quarts de set , la participació a la consulta és del 53,65% dels afiliats i afiliades. Més de la meitat de la militància.Tot plegat per saber si volen que el seu partit continui -o no- formant part de la coalició amb ERC. En paral·lel tensió de la coalició visible al Parlament. Molt il·lustrativa l'escenificació amb l'abstenció de JuntsxCat en la demanda de la CUP per que Pere Aragonès se sotmetés a una qüestió de confinça. Finalment el Parlament l'ha rebutjat. En paral·lel els encara socis de govern han mostrat les seves desavinençes per la fiscalitat.