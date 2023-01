29:53

Moncloa espera que la manifestació de les entitats i partits independentistes no tregui valor a la cimera hispano-francesa.

Demà Barcelona acull la 27a. cimera d'Espanya i França encapçalada per els presidents Pedro Sanchez i Emmanuel Macron respectivament. El president de la Generalitat Pere Aragonès farà d'amfitrio en la salutació inicial però no hi participarà a les reunions com és habitual. A les portes, del MNAC on se celebra, hi convocada una manifestació independista sota el lema:" Aquí no s'ha acabat res, independència paísos catalans, prou repressió". Moncloa espera que la manifestació no tregui valor a la cimera. S'ha de signar un tractat d'amistat i cooperació amb el nom de Tractat de Barcelona amb aspectes relacionats amb la relació inter fronterera. També de connexions energètiques i ferroviaries.