29:53

Vall d'Hebrón està al darrera de dos estudis publicats avui a Nature i Nature Genetics que comparen el genoma complet de més de 7.000 tumors primaris i metastàsics i descriuen la seva interacció amb el sistema immune.

El Govern espanyol prohibirà treballar en algunes activitats professionals si hi ha alertes per calor extrema. És una de les mesures que s'abordarà en un Consell de Ministres extraordinari en el que també s'aprovaran mesures per la sequera; la manca de pluja a Espanya continua minvant la reserva dels embassaments...avui estan al 48,9% del total...

La ministra de Treball Yolanda Díaz ha confirmat que modificarà el reglament de riscos laborals per prohibir activitats professionals a l'aire lliure en funció de les dades que avançi l'AEMET.



La salut marca l'actualitat d'aquest dimecres perquè també hem conegut l'avenç amb segell barceloní - des de la Vall d'Hebron- amb un estudi en el que s'ha analitzat, s'ha estudiat per primera vegada el genoma complert dels tumors de 7 mil pacients i que ha servit per entendre com evoluciona el càncer en procés metastàsic.

Ho ha avançat la revista NATURE, que també revela un altra avenç; una vacuna d'ARN, que ha aconseguit el primer èxit contra un càncer concret, el de pàncrees, el més letal de tots...I més difícil de combatre des del punt de vista farmacològic. Tot plegat, obre la porta a una revolució mèdica en el tractament d'aquesta malaltia.