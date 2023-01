29:54

Fernando Grande-Marlaska, convoca demà i dimecres els cossos policials per tal d'abordar els tres crims masclistes a Espanya de 2023.

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha convocat aquest dimarts una reunió d'urgència amb els responsables dels cossos policials, entre ells els Mossos d'Esquadra, per analitzar els quatre primers assassinats masclistes de l'any i el repunt de casos de finals de 2022. Tot i que baixen les xifres any rere any els crims masclistes al nostre país no acabem de veure un escenari de Zero Víctimes. La reunió anunciada mel ministre vol posar en marxa alguns mecanismes adicionals de prevenció com l'avís a dones que convisquin amb homes que tenen antecedents per violència masclista o que ajudin a denunciar les dones en situació d'extrema vulnerabilitat. Del cas de la darrera víctima a Adeje, Tenerife, el pressumpte autor, va ser arrestat el 28 de desembre per coaccions i la dona no el va denunciar. També s'investiga com a possible cas l'estrangulament d'una dona a Roquetas de Mar per part d'un home amb antecedents per violència de gènere contra una altra dona.