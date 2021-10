29:54

Els socis de govern es troben avui després de la taula de diàleg

Els socis de govern es troben avui després de la taula de diàleg que ha deixat lectures molt contràries. El President de la Generalitat Pere Aragonès, ha citat al vicepredient Jodi Puigneró per informar-lo de com va anar la reunió de la taula d'ahir en la que recordem Junts per Catalunya no va assitir. Una absència que ha posat de manifest les posicions allunyades entre les dues formacions. Des d'Esquerra Republicana titllen la reunió "d'oportunitat històrica" no amaguen les diferències amb l'Estat però reivindiquen la represa del diàleg. Des de Junts, en canvi, minimitzen l'impacte d'aquesta trobada i asseguren que només representa a la minoria de l'independentisme.