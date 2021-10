29:54

Des de la Generalitat titllen de maniobra de pressió aquest anunci, a l'Estat de boicotejar l'ampliació sostenible del Prat.

Nou xoc entre el govern català i espanyol, aquesta vegada per la suspensió del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. L'executiu de Pedro Sánchez ho anunciava ahir, per sorpresa, una decisió que implica la retirada d'una inversió de 1.700 Milions d'euros per a Catalunya i l'ampliació de l'aeròdrom que afectava a l'espai protegit de La Ricarda, al Prat.