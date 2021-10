30:00

Més de 5 milions 478 mil persones estan inmunitzades contra la COVID-19 a Catalunya.

El 73% de la població catalana ja està immunitzada. Sigui per haver passat el virus o bé per haver-se vacunat, més de 5 milions 478 mil persones estan inmunitzades a Catalunya. Tot i així el ritme d'inoculacions continua estancat, especialment entre els més joves. A les portes de l'inici del curs escolar, El Departament de Salut ha fet una nova crida a vacunar-se si volem arribar a una tardor tranquil.la. L'objectiu és arribar al milió de catalans que encara no han rebut cap dosi de la vacuna i que a la tardor el sistema de assistencial no estigui saturat i pugui recuprar l'acivitat per la resta de patologies. Per aconseguir-ho, Salut envia SMS, fa trucades proactives ofereix vacunació sense cita i i s'obren els punts de vacunació a les universitats. Avui s'ha obert un punt de vacunació a la Universitat Autònoma de Barcelona.