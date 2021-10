29:54

El Departament de Salut reprèn a partir d'avui les proves PCR als contactes estrets de positius, també per als vacunats, per la millora de la cinquena onada.

El Departament de Salut reprèn a partir d'avui les proves PCR als contactes estrets de positius, també per als vacunats, per la millora de la cinquena onada. Les persones no vacunades o amb pauta INcompleta de vacunació hauran de fer una quarentena de 10 dies i s'hauran de sotmetre a una PCR entre els dies 4 i 6. També a les aules hi haurà canvis, a les portes de l'inici del curs: en cas d'un cas positiu es farà prova diagnòstica a tots els membres del grup de convivència estable, test d'antígens o bé una PCR, segons el cas.