29:54

-- En ple punt àlgid de la temporada d'Estiu, s'ha reprès la vaga de tripulants de cabina de Ryanair. De moment, s'han cancelat 4 vols a l'aeroport del Prat, en una jornada en la què s'esperen prop de 900 operacions.

Els treballadors denuncien que la companyia irlandesa ha acomiadat més personal que exercia el seu dreta a vaga, i reclamen la seva automàtica readmissió.



-- Balanç positiu del sector turístic català en el que portem d'agost.

MAR: A Lleida i Girona alguns establiments han pogut penjar el cartell de complet aquest pont. També a Tarragona, on l'ocupació se situa entre el 80 i el 100 per cent. Pel que fa a Barcelona, l'ocupació ha rondat el 88 per cent de mitjana.



-- Posarem el focus també en els estralls que està causant als conreus de la plana de Lleida una plaga de conills.

MAR: A partir d'avui, el departament d'Acció Climàtica autoritza poder caçar-los TOTS els dies de l'any en aquestes comarques de ponent, sense haver de demanar permisos especials.



-- I a l'espai per la Cultura... Parlarem de les festes de Gràcia que han començat oficialment avui.

I ho han fet sense restriccions per la pandèmia. Els veïns aprofiten aquest ambient festiu per a reivindicar que siguin festes tranquil·les i NO regni l'incivisme.