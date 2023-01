09:56

Jornada amb diversos titulars de l'àmbit judicial. Presó per a l'home acusat de retenir i violar una menor a Vilafranca el passat dissabte a la matinada. D'altra banda, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 17 anys de presó l'assassí de Janet Jumillas el passat 2019. I a Lleida, els Mossos investiguen si l'incendi d'aquesta matinada en una fàbrica abandonada té un mòvil masclista.

Tot plegat, en la primera jornada de reunió convocada pel Ministeri de l'Interior per abordar aquesta xacra social. Una trobada on hi participen els Mossos.