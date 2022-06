30:06

Sos Costa Brava demana rescatar La Pineda per evitar l'ampliació del Port d'Aro. La zona natural hauria de ser un dels primers objectius del Conservatori del Litoral.

La plataforma veïnal Aire Net es presenta com acusació particular en la denúncia a la Incineradora Tersa de Sant Adrià del Besòs per presumpte delicte ecològic. I mentrestant a Port d'Aro Sos Costa Brava demana rescatar La Pineda per evitar l'ampliació del Port Nàutic. La zona natural hauria de ser un dels primers objectius del Conservatori del Litoral.