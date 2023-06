30:23

L'eau est un bien précieux dans tout le monde et même les pays les plus développés ont parfois du mal à trouver des formules de distribution de l'eau disponible dans leur territoire. En Espagne, la gestion des eaux est, depuis déja plusieurs décennies, un sujet très politisé du fait de la multiplicité d'avis sur comment exploiter nous ressources hidriques. Avec Gonzalo Terreos, chercheur et auteur du livre "El reto del agua" - le défi de l'eau -, nous allons examiner plusieurs questions sur la matière comme par exemple, s'il y a suffuisamment d'eau en Espagne, si l'exploitation qu'on en fait est responsable et durable et comment pouvons les citoyens contribuer à une meilleure gestion de nos ressources hidriques naturelles.