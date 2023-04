26:36

Amb Xavi Martínez

La banda sonora del film protagonitzat per Robert Redford i Meryl Streep és el tema escollit per la nostra audiència en el programa d’avui.

A partir del clàssic “I had a farm in Africa”, el nostre pianista crea un mashup en directe en el que contrasten tres cançons pop, “The one that got away” de Katy Perry, “So what?” de P!nk i “Homesick” de Dua Lipa, amb la col·laboració de Chris Martin de Coldplay.

Després de la improvisació i el popurri, Daniel Brand ens revela que els quatre temes tenen la mateixa progressió d’acords i comentem el paper del cinema a la producció actual de música orquestral.

Vols demanar la teva cançó? Envia’ns la teva petició musical mitjançant nota de veu de Whatsapp al +34 648 60 36 66.

Daniel Brand farà màgia i la transformarà en directe per a tu!