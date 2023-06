28:45

“Earth”, de la banda sonora de Gladiator, de Hans Zimmer, és l’elecció de la nostra audiència aquesta setmana. Una elecció, per cert, d’un oient molt especial!

A partir del mític leitmotiv del film de Ridley Scott, el nostre pianista crea un mashup en directe amb The “battle” i “Now we are free”, ambdues de la mateixa banda sonora, a més de Trumpet voluntary (de la Marxa del príncep de Dinamarca) de Jeremiah Clarke i la famosa marxa nupcial de Felix Mendelssohn, Wedding march (A midsummer night’s dream).

Després del popurri, comentem amb Daniel Brand algunes curiositats sobre la música que sona habitualment als casaments i com ha arribat als nostres dies.

