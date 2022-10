01:03

Només una candidatura ha presentat la documentació necessària en temps i forma per optar a gestionar els terrenys de Nissan, propietat del Consorci de la Zona Franca.

La reindustrialització de Nissan fa un pas decisiu després de mesos encallada. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, propietari dels valuosos terrenys que ocupava l'automobilística, va treure a concurs el passat juny la licitació i aquest dilluns ha comunicat que, una vegada expirat el termini, només una candidatura ha presentat la documentació necessària en temps i forma.

El nom del candidat no es coneixerà fins al 17 de novembre quan es tornarà a reunir la mesa de contractació per publicar la resolució definitiva. Un pas del qual estan pendents els treballadors segons ha explicat a l'Edició Migdia el portaveu del sindicat USOC, Miguel Ruiz.

No és cap secret, que és el Hub Factory, integrat per les companyies QEV Technologies y B-Tech, qui lidera (en aliança amb el gestor logístic australià Goodman) el hub de descarbonització que aspira a ocupar les antigues instal·lacions de Nissan a la Zona Franca. Aquests terrenys, amb més de mig milió de metres quadrats, tenen un gran valor també per la seva ubicació. I, sobretot, és l'espai on vol tornar a l'activitat bona part dels dos mil cinc-cents treballadors acomiadats | Héctor Marín