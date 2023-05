02:29

El divendres 12 i dissabte 13 de maig l'Auditori estrena la darrera creació del compositor català Albert Guinovart. És una obra coral creada expressament per al projecte Canta amb l'OBC en el que 150 homes i dones no professionals tenen l'oportunitat de treballar amb l'equip pedagògic de l'Auditori i cantar com a professionals damunt de l'escenari. Per arribar a avui porten molts i molts assajos, començant de zero.

Hem estat en un d'aquests assajos.