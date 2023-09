32:07

Bienvenidos a la quincuagésima octava edición de En modo verano, el programa más refrescante de esta época del año.

Hablamos de actualidad y de un tema social porque cada vez hay más gente que vive, come y duerme en la calle. Muchas veces no tienen un lugar donde quedarse, ni siquiera un albergue. Hay mendigos en todas las ciudades de España. Se les conoce porque suelen estar en sus cartones colchoneros, en su manta revenida, en su soledad alejada y con su botella de plástico de uso múltiple sustraída de algún un cubo de basura de un supermercado. Algunos mendigos viven en la calle porque quieren y otros porque no tienen más remedio. Este es el caso de José Reina Morales, un invitado muy especial al que Fernando Orea espera poder ayudarle a cambiar su vida.