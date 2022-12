08:59

Amb Xavi Martínez

La OCU denuncia el desabastiment de certs medicaments com l'amoxicil·lina pediàtrica, un medicament utilitzat per tractar diverses infeccions d'oïda, gola, nas i pell, així com pneumònies i bronquitis. Parlem amb Esther Lorente, delegada d'OCU a Catalunya, per entendre les claus d'aquesta situació.