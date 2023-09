56:04

El renacimiento setentero de Little Richard nos brinda un #Amordiscos jugoso y excitante. Dejamos atrás el éxtasis rocanrolero de los 50 para descubrirle en otros tiempos y ritmos, funkys y souleros, en versiones en las que brilla con luz propia.

Settin’ the woods on fire - LITTLE RICHARD

Dancing in the street - LITTLE RICHARD

Born on the bayou - LITTLE RICHARD

Good golly miss molly - CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL

Dock of the bay - LITTLE RICHARD

I saw her standing there - LITTLE RICHARD

Long tall sally - THE BEATLES

I’m so lonesome I could cry - LITTLE RICHARD

I Don't Know What You've Got But It's Got Me - LITTLE RICHARD

Hurry sundown - LITTLE RICHARD

Nuki suki - LITTLE RICHARD

I feel pretty - LITTLE RICHARD

Get rhythm - LITTLE RICHARD

Southern child - LITTLE RICHARD