55:00

'Els Amics de les Arts' ens porten el seu setè àlbum 'Allà on volia' i parlem amb Pep Ferrer i Oriol Tarrasón, de 'Kiss Me Love' l'espectacle teatral de Les Antonietes.

El magazine Metròpoli rep la visita del grup català 'Els Amics de les Arts' per presentar el setè àlbum d'estudi 'Allà on volia'. Un nou treball on destaquen les col·laboracions d'artistes com Eva Amaral, Andrea Motis i el pianista Marco Mezquida.

Entrevista Pep Ferrer i Oriol Tarrasón, intèrpret i director de 'Kiss Me Love', l'espectacle teatral de Les Antonietes amb música en directe que s'instal·la al Teatre Akadèmia de Barcelona.