00:50

L'ajuntament de Figueres condemna l'agressió homòfoba denunciada per un grup de ballarins que van actuar a la ciutat, quan tornaven de sopar diumenge.

En un comunicat, el consistori promet amb màxima contundència cap aquest tipus d'actes. Mentrestant la policia ha obert una investigació per identificar els agressors i esclarir els fets.

Els 4 artistes tornaven de sopar diumenge a la nit, quan es van trobar amb un grup d'adolescents. Els joves van reconèixer un dels ballarins, i el van començar a empènyer i a propinar-li insults com "maricón". Les víctimes expliquen que quan van intentar allunyar-se'n, els joves els van agredir amb cops de puny i puntades de peu.

Els integrants de la companyia madrilenya 'Eyas Dance Project' van denunciar l'agressió homòfoba davant la policia Nacional d'Alacant, on es van traslladar l'endemà per seguir amb els seus compromisos professionals. Ara aquest cos ha obert una investigació per identificar els presumptes agressors i esclarir els fets.

Des de l'organització del festival consideren que aquesta agressió homòfoba és un atac contra la llibertat d'expressió, ja que les víctimes haurien estat agredides també pel contingut i l'estètica del seu espectacle. Asseguren que des de Figueres es continuarà treballant per oferir una programació inclusiva, amb perspectiva de gènere i que doni visibilitat a tota mena d'orientació sexual | Gemma Esteba