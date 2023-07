09:29

Debat a 3 d'aquest vespre a Radiotelevisió Espanyola... al que els partits catalans, a tres dies per acabar la campanya electoral també s'hi han referit. Les formacions polítiques han tornat a situar les condicions dels possibles pactes d'investidura

El PSC carrega contra el candidat popular Alberto Núñez Feijóo per no presentar-se al debat de Radiotelevisió Espanyola. El primer secretari, Salvador Illa, afirma que no va per por. I la número 3 de la llista, la ministra Raquel Sánchez, ha criticat la falta de rigor de Feijóo als debats. Des de SUMAR - EN COMÚ PODEM, Aina Vidal ha titllat de vergonya la negativa de Feijóo.



El candidat de VOX, Juanjo Aizcorbe, assegura que Abascal demostrarà que són l'alternativa a les esquerres i evita referir-se a l'absència del popular a Ràdio 4. El cap de llista per Barcelona, Nacho Martin Blanco, creu que el debat d'aquesta nit serà el reflex d'una Espanya dividida, ha dit, en dos blocs.

El bloc independentista entra en un enfrontament quan queden tres dies de campanya. Sobre la taula, el preu d'un possible suport per una investidura al govern central.

Des de Junts, Artur Mas, demana el vot per utilitat catalana, mentre Miriam Nogueras sense resposta de la cúpula, redobla l'aposta i s'adreça a les bases d'Esquerra per demanar bloquejar una investidura a l'Estat si no es negocia el referèndum:

En aquest sentit, Esquerra Republicana ha respost a Junts afirmen que la proposta d'investir només un candidat que es comprometi a transferir la competència dels referèndums realment és una proposta de bloqueig, disfressada de negociació de bloqueig disfressada de negociació.



Des de Lleida, la candidata de SUMAR-En Comú Podem, Aina Vidal, ha respost també a Junts afirma que condicionar la investidura de Pedro Sánchez al referèndum és un error. També ha denunciat la persecució del català per part de PP i VOX i ha explicat les propostes de la formació per defensar totes les llengües cooficials.





La candidata del PSC per Barcelona, Meritxell Batet, augura que Catalunya tornarà a ser el motor econòmic d'Espanya si renoven legislatura... En un col·loqui aquesta tarda al Circulo Eqüestre, ha defensat el retorn de les inversions al territori i fixa la reforma del finançament autonòmic com a mesura urgent si els socialistes es mantenen a la Moncloa.

PDeCAT-Espai CiU acusa Artur Mas de voler fer política com la CUP, amb l'expresident avui en campanya amb Nogueras. Roger Montañola sosté que la imatge no els afecta de forma negativa i ataca Meritxell Batet. L'acusa de mentir quan proposa la reforma del finançament.

La CUP ha lamentat que ERC hagi provocat, diuen, la "davallada" de l'independentisme per pactar amb el PSC i dir "no a tot" en matèria social el candidat Albert Botrán demana recuperar l'acord d'investidura d'Aragonès per revertir la tendència a la baixa del moviment.



INFORMA: INMA MORANT.