09:14

Els missatges de la campanya dels partits politics s'han centrat en les polèmiques declaracions Santiago Abascal sobre la possible aplicació del 155 a Catalunya si a partir del 23 de juliol, es forma un govern PP-VOX...

Santiago Abascal ha augurat que amb un Govern de PP i Vox s'arribaria a situacions de tensió pitjors que les del 2017 a Catalunya i, si passa, el líder de VOX assegura aplicaria el 155 de manera continuada.

El PDeCAT-Espai CiU s'exclou de pactar la governabilitat a l'Estat si la ultradreta entra en l'equació. El candidat, Roger Montañola, assegura que l'únic 155 que s'ha d'aplicar és a VOX i qüestiona la credibilitat de PSOE i PP a Catalunya.

ERC crida a la mobilització per evitar tornar al 18 de juliol, tal dia com avui, però del 1936. S'erigeixen en l'antídot del feixisme i com l'única garantia per combatre l'extrema dreta davant un eventual govern de PP i Vox.

Així i tot, El PSC assegura que el PP és l'autèntic perill per la convivència a Catalunya i demana contundència democràtica per frenar-lo. Alerten també d'una regressió en inversions al territori si governen amb VOX.

SUMAR-En Comú Podem alerta que un govern de PP i VOX aniria completament en contra de Catalunya... i insisteixen que només un govern del PSOE amb els de Yolanda Díaz podria complir amb Catalunya.

---------------------------------------------------------------

I continuen les reaccions a la rectificació d'Alberto Núñez Feijóo arran una entrevista a TVE en què assegurava -erròniament- que el PP havia actualitzat les pensions conforme a l'IPC.

Des del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que votar a Feijóo és posar en perill les pensions. En declaracions a Ràdio Nacional, la candidata de SUMAR, Yolanda Díaz, ha titllat Feijóo de mentider compulsiu. Des del PP, Nacho Martín Blanco, afirma que les dades s'han de matisar.

INFORMA: INMA MORANT.