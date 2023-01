01:58:52

Concierto celebrado en el Gran Hall del Conservatorio estatal de Moscú, el 11 de marzo de 2020. Concierto en Memoria de Sergei Dorensky. BEETHOVEN: Sonata para Piano No. 23 en fa menor, Op. 57 ('Appassionata'), C. FRANCK: Preludio, Aria y Final FWV 23. C. FRANCK: Preludio, Coral y Fuga en si bemol menor FWV 21. RACHMANINOV: Preludio en sol sostenido menor Op. 32/12. MENDELSSOHN: Scherzo, de “Sueño de una noche de verano” Op. 61. RACHMANINOV: ÉtudeTableau en do menor, Op. 33/3. Interpretadas por el pianista Nikolai Lugansky.

