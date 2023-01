01:58:56

Festival Días de Música Antigua de Ratisbona. Concierto celebrado en la Iglesia de la Santísima Trinidad de Ratisbona el 5 de junio de 2022. Grabación de la BR, Alemania. A. VIVALDI: Il Giustino, R. 717: Aria de Manlio “Vedró con mio diletto” (5.40); Juditha Triumphans, R. 644: Armatae face et anguibus (2.51). J. S. BACH: Suite para violonchelo solo nº 3 en Do mayor, BWV. 1009: Prelude y Sarabande (7.00). A. VIVALDI: Nisi Dominum en Sol menor, R. 608: “Cum dederit” (4.30); Juditha Triumphans, R. 644: Veni, veni me sequere fida (5.22); Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re mayor (9.14); Farnace, R. 711: Gelido in ogni vena (9.08); Ottone in Villa: Gelosia, tu già rendi l’alma mia, R. 729 (2.56); Concierto para violonchelo, cuerda y continuo en Sol menor, R. 416 (9.32); L’Olimpiade, R. 725: “Mentre dormi, amor fomenti” (7.06); Griselda, R. 718: Agitata da due venti (1.30). T. DUNFORD: Somos el océano (6.48). L. Desandre (mezzo.), B. Philippe (vc.), Jupiter Ensemble. T. Dunford (laúd y dir.)

Contenido disponible hasta el 4 de febrero de 2023.