01:58:42

Recital por Bruce Liu: obras de Rameau, Liszt, Ravel y Chopin. Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Suite Francesa No. 5 in G, BWV 816. Fryderyk Chopin (1810-1849) – Balada No. 2 en fa mayor, op. 38. Fryderyk Chopin (1810-1849) - Balada No. 3 en la bemol, op. 47. Maurice Ravel (1875-1937) – Espejos. Franz Liszt (1811-1886) – Reminiscencias de Don Juan, S. 418. Fryderyk Chopin (1810-1849) - Nocturne No. 20 en do sostenido menor, op. Postumo. Jean-Philippe Rameau (1683-1764) – Los Cíclopes de Puezas para Clave. Jean-Philippe Rameau (1683-1764) - Les tendres plaintes. Fryderyk Chopin (1810-1849) - Escocesa, op. 72.