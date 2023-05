01:56:47

Real Filharmonía de Galicia. Temporada de Abono 22/23. Concierto celebrado el día 13 de octubre de 2022 en el Auditorio de Galicia. FAZIL SAY: Yürüyen Kösk. WOLFGANG AMADEUS MOZART: Concierto para piano núm. 21 en do mayor KV 467. LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sinfonía núm. 7 en la mayor op. 92. Fazil Say (piano). Real Filharmonía de Galicia. Can Okan (director).

Contenido disponible hasta el 10 de junio de 2023.