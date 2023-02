01:58:16

'Magnificat' | Vox Luminis | Lionel Meunier, director: Bach and Kuhnau's Magnificats. Johann Kuhnau (1660-1722) - Uns ist ein Kind geboren. Johann Kuhnau (1660 -1722) - Magnificat en Do mayor. Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Magnificat en re mayor, BWV 243ª. Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Dona nobis pacem, from 'Mass en si menor, BWV 232' (propina). Vox Luminis. Freiburg Baroque Orchestra. Lionel Meunier, director, barítono.

