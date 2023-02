01:58:01

Concierto de la Orquesta de Cámara de Europa dirigida por Antonio Pappano.

Orquesta de Cámara de Europa | Antonio Pappano, director | Janine Jansen, violín: Concierto para violín No. 1. Maurice Ravel (1875-1937) – La Tumba de Couperin. Serge Prokofiev (1891-1953) – Concierto para violín No. 1 en re mayor, op. 19. Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Largo, de 'Violin Sonata No. 3 en Do mayor, BWV 1005' (propina). Antonín Dvo¿ák (1841-1904) – Serenata para orquesta de cuerdas en mi mayor, op. 22, B. 52. Zoltán Kodály (1882-1967) – Danzas de Galánta. Jean Sibelius (1865-1957) - Vals triste, de 'Kuolema, op. 44' (propina).

