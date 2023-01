01:59:05

Concierto celebrado en la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, el 22 de enero de 2022. LUDWIG VAN BEETHOVEN: Cuarteto de Cuerda No. 1 en fa mayor, op. 18/1. ANTONÍN DVO¿ÁK: Cuarteto de cuerda No. 12 en fa mayor, Op. 96 ('Cuarteto Americano'). JOSEPH HAYDN: Adagio, del cuarteto de cuerda No. 23 en fa menor, Op. 20/5, Hob. III:35 ('Sol')'. Interpretadas por el Cuarteto Jerusalén: Alexander Pavlovsky, violin. Sergei Bresler, violin. Ori Kam, viola. Kyril Zlotnikov, violonchelo.

