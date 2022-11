01:58:12

'La Grande Bellezza' | Chamber music by Saint-Saëns, Hahn and Bridge. Camille Saint-Saëns (1835-1921) - Clarinet Sonata in E flat, op. 167. Reynaldo Hahn (1875-1947) - Piano Quintet in F sharp minor. Frank Bridge (1879-1941) - String Sextet, H.107.

Contenido disponible hasta el 21 de diciembre de 2022.