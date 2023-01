01:59:35

Concierto celebrado en el Wigmore Hall de Londres, el 22 de noviembre de 2022.

HENRY PURCELL: Welcome to all the pleasures ('Oda para el día de Santa Cecilia'). PURCELL: Obertura para 'The Gordion Knot Unty’d, Z.597'. PURCELL: Extracto del tercer acto de 'King Arthur, Z. 628' PURCELL: Rondeau del tercer acto de 'The Indian Queen, Z.630'. PURCELL: Aria de 'The Virtuous Wife, Z.611'. PURCELL: Hosanna to the Highest, Z.187. PURCELL: Chaconne en sol menor. HANDEL: Chandos Anthem No. 6 'As Pants the Hart' HWV 251b. HANDEL: Trio Sonata en sol mayor, HWV 399. PURCELL:Who can from joy refrain? (Oda para el cumpleaños del Duque de Gloucester) Z.342’. Interpretadas por Grace Davidson, soprano. Rachel Redmond, soprano. Alexander Chance, countertenor. Samuel Boden, tenor. Hugo Hymas, tenor. David Shipley, bajo. Orquesta Barroca de Friburgo dirigida por Kristian Bezuidenhout (clave).

Contenido disponible hasta el 12 de febrero de 2023.