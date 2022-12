01:55:13

Concierto celebrado el 25 de enero de 2022 en la Kozerthaus de Viena.

'Sweet gamba, let me hear you'. A. Corelli: Sonata en mi mayor, op. 5/11. Sonata en si mayor, op. 5/2. D. Scarlatti: Sonata para tecla en do mayor, K. 132. Sonata para tecla en do mayor, K. 49. A. Corelli: Sonata en sol menor, op.5/5. Sonata en fa mayor, op. 5/9. Sonata en sol mayor, op. 5/6. Handel: Chacona en sol mayor, HWV 435. Adagio, de la Sonata para Violín en la mayor, op. 1/14, HWV 372' (propina). Marin Marais: Chaconne, de 'Pièces de viole, Livre IV. Teodoro Baù (viola da gamba), Andrea Buccarella (clave).

Contenido disponible hasta el 8 de enero de 2023.