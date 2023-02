58:55

Sinfonía número 4 en Re Mayor Kv 19 (1765) de Mozart, interpretada por Academy Of Ancient Music; lied de Franz Liszt: "oh, cuando duermo", interpretado por el barítono Dietrich Fischer - Dieskau y Daniel Barenboim al piano; Concierto para violín, violoncello, cuerda y continuo en Fa Mayor Rv 544 "Il Proteo o sia il mondo al rovescio", de Antonio Vivaldi; Dos mazurcas de Scriabin: mazurca en Si menor y mazurca en Fa mayor, interpretadas por Valentina Lisitsa; primer movimiento del Cuarteto para piano y cuerda número 1 en Sol menor op 25 de Johannes Brahms; Quinteto para piano y cuerda en do menor (1903, rev 1905) del compositor Ralph Vaughan Williams.