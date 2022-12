Primer movimiento

01:00:02

"No olvides nunca, que primero de todo fue el oído, un latido. Y otro, y otro y así hasta que se consolido un ritmo joven, fuerte y desafiante, al que llamas vidaaaaa". Trío para flauta, chelo y piano, titulado "De la Hermosura y dignidad de nuestras almas" de Jorge Grundman; Lavaba y suspiraba, canto tradicional sefardí, con Channa Malkin e Ithar Elías; Concierto Come in, para dos violines y orquesta de Vladimir Martynov; Mentrio godo in dolce oblio de Il giardino di rose de Alessndro Scarlatti.