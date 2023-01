Primer movimiento

59:13

Benedictus de The Armed Man: a mass for peace de Karl Jenkins con la London Philharmonic Orchestra y The National Youth Choir of Great Britain. Das Wohltemperierte (Clave bien temperado), libro 1. Nº 10, preludio en mi menor de Johann Sebastian Bach, Concierto Para 2 Guitarras y Orquesta: Concerto Caboclo De Paulo Bellinati. Segundo movimiento de la Sonata para violoncello y piano nº 1 en Mi menor op 38 de Johannes Brahms: allegreto quasi menuetto. Adagio de la Sonata para piano No. 12 de Mozart, interpretado por Elisabeth Leonskaja. Allegro Moderato del cuarteto en do mayor, op.33 de Haydn, ejecutado por el cuarteto Quiroga.