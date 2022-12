59:46

"Ya no se hace música como la de antes" -suelen decir algunos de mis amigos, a los que adoro-. Y yo me subo por las paredes". Hay que dejarse llevar por lo nuevo o lo moderno de cuando en cuando. Vamos allá: Primer movimiento el concierto para flauta y orquesta de cuerda, On the back of a nightingale, a lomos de un ruiseñor de Jorge Grundman; Allegro del Concierto para piano numero 22 de Mozart; Vorspiel o primera parte del Concierto para violín en sol menor, número 1 de Max Bruch; Andantino de la Sonata para piano en La mayor de Schubert y tercer movimiento del Concierto para violín y orquesta de Mendelssohn.