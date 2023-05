59:15

Selección de la ópera Carmen de Bizet: el Preludio, el aragonés y el intermedio. Dum transisset sabbatum a 5 voces de John Taverner. Sonata para violonchelo y piano Num 4 Op 102, en Do Mayor de Beethoven. Ardo Per Te, Mio Bene (Ed 1611) A 5 Vv, es un madrigal obra de Carlo Gesualdo, Principe de Venosa. Sinfonia num 38 en Do mayor Hob i, 38 (ca 1769) de Franz Joseph Haydn. The peacefull westerne winde, de Thomas Campion. El intermedio de Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni.