Primer movimiento

"No busquen ser originales. El ser distinto es inevitable cuando uno no se preocupa de serlo". Arrancamos con los diez mandamientos más uno de Juan Carlos Onetti para escritores principiantes y nos zambullimos en la selección musical de la mañana: Vocalise para soprano, violonchelo y orquesta de André Previn; Cantata profana Carmina Burana número 21 "In trutina" de Carl Orff; Canciones de Mauel de Falla (Tus ojillos negros) para voz y piano; Cantata profana "Amor hai vinto" Rv 651 de Vivaldi y Medea´s meditation and dance of vengance Op 23 de Samuel Barber.